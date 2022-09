Napoli-Liverpool | Mertens al Maradona La foto con il piccolo Ciro diventa virale

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Driespotrebbe essere alper assistere a. Lacon ilfa il giro del web. “Good morning” cosi la signoraha salutato la città partenopea, il messaggio accompagnato ad una bellissimache ritrare Driese ilmentre ammirano la città da Posillipo. Un’immagine bellissima che è immediatamentetae che testimonia ancora una volta il grande amore del belga per la città partenopea.ALpotrebbe tornare per la ...

annatrieste : Ciao @LFCHelp ma voi siete 'Liverpool Fan Help' di questa Liverpool qua? Embè non vi vergognate a fare raccomandazi… - sscnapoli : ?? @UEFAYouthLeague, domani alle 14:00 Napoli-Liverpool. I convocati di Frustalupi. - sscnapoli : ??? #NapoliLiverpool, dirige il match lo spagnolo Del Cerro Grande - Ale_Stile : -Il Pocho bordocampista al Maradona. -Dries torna a Napoli, probabilmente anche allo stadio. -Il Maradona sold-out.… - AndreaZeoli : RT @ilmolisan0: L'arrivo del Liverpool a Napoli -

... Gli Anelli del potere di Paolo Armelli Stasera c'è: dove vedere (anche gratis) la partita di Champions di Redazione Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter:...... Gli Anelli del potere di Paolo Armelli Stasera c'è: dove vedere (anche gratis) la partita di Champions di Redazione Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter:...Dries Mertens potrebbe essere al Maradona per assistere a Napoli-Liverpool. La foto con il piccolo Ciro fa il giro del web.Lorenzo Insigne, l’8 agosto 2020, su calcio di rigore, contro il Barcellona al Camp Nou, è stato l’ultimo calciatore del Napoli a segnare ...