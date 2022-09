Napoli-Liverpool live dalle 21: sale la febbre da Champions (Di mercoledì 7 settembre 2022) Ci siamo. È il giorno di Napoli-liverpool. È tutto pronto allo stadio Maradona, preso d'assalto da migliaia di cuori azzurri. È la febbre da Champions che sale sempre di... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 7 settembre 2022) Ci siamo. È il giorno di. È tutto pronto allo stadio Maradona, preso d'assalto da migliaia di cuori azzurri. È ladache sale sempre di...

annatrieste : Ciao @LFCHelp ma voi siete 'Liverpool Fan Help' di questa Liverpool qua? Embè non vi vergognate a fare raccomandazi… - claudioruss : Passeggiata sul Lungomare di #Napoli per il #Liverpool, con #Klopp, #Alisson e #Salah tra i più richiesti per una f… - sscnapoli : ?? Napoli-Liverpool 1-2. Sconfitta di misura per gli azzurrini di mister Frustalupi nel primo match stagionale della… - imeli46 : RT @ilmolisan0: L'arrivo del Liverpool a Napoli - LucaCaiazzo2 : @Resistenza1967 Al contrario stasera c’è Napoli-Liverpool adrenalina a 1000?? #Forzanapolisempre -