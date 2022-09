Napoli-Liverpool | le probabili formazioni del match di Champions League

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Ci siamo. Lo stadio Diego Armando Maradona è pronto ad ascoltare nuovamente la musichetta dellasi affrontano in una partita che si preannuncia essere scoppiettante. In conferenza stampa gli allenatori hanno gettato le basi per quella che sarà sicuramente una gara da ricordare. Ilverrà trasmesso in esclusiva in diretta streaming sulla piattaforma online Amazon Prime Video a partire dalle ore 21:00. A dirigere le dispute lo spagnolo Del Cerro Grande. QUI– Spalletti si affida a Meret tra i pali. La linea difensiva dovrebbe essere composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui. Anguissa, Lobotka e Zielinski agiranno nella zona centrale del campo, mentre Politano e Kvaratskhelia completeranno il tridente offensivo con ...

Un tweet, pubblicato in vista della sfida di Champions League di stasera traallo stadio Diego Armando Maradona, che ha scatenato forti polemiche sui social network e non solo. "...Questa sera c'è il ritorno in Champions League del, che sfida il. La redazione di 100 100ha posto due domande alla direttrice Italia Mele. Dopo due anni di assenza, c'è il ritorno in Champions League delcon un esordio ...Spalletti dovrebbe optare ancora per il 4-3-3, ma con delle novità in attacco In porta il nuovo titolare, Alex Meret Terzino destro il capitano Di Lorenzo In difesa come sempre Amir Rrahmani In gol ...«Mangiate molta pizza e divertitevi in una delle più belle città del mondo» è il consiglio di Salvatore Esposito ai tifosi del Liverpool che oggi saranno ...