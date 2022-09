Napoli-Liverpool le pagelle e il tabellino della partita di Champions League (Di mercoledì 7 settembre 2022) Napoli-Liverpool le pagelle e il tabellino della partita andata in scena allo stadio Maradona tra la banda di Spalletti e la squadra di Klopp. Il Napoli torna a riassaporare la Champions League scendendo in campo allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta per affrontare il Liverpool di Klopp. Le due compagini, spesso e volentieri, si Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di mercoledì 7 settembre 2022)lee ilandata in scena allo stadio Maradona tra la banda di Spalletti e la squadra di Klopp. Iltorna a riassaporare lascendendo in campo allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta per affrontare ildi Klopp. Le due compagini, spesso e volentieri, si Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

PrimeVideoIT : 3-0 per il Napoli. Lo riscrivo, perché magari mi convinco e vi convinco: 3-0 per il Napoli. Anche con un rigore sba… - CB_Ignoranza : I giocatori del Liverpool hanno preso così tanto alla lettera il comunicato sull’evitare di visitare Napoli che non… - sscnapoli : ?? Napoli-Liverpool 1-2. Sconfitta di misura per gli azzurrini di mister Frustalupi nel primo match stagionale della… - ssleepmodve : @mainlyychiara sto guardando napoli liverpool e sto sclerando - _RoadToIstanbul : quelli che cercavano la scusa che in Champions abbiamo fatto fatica e dall altra c’è il Napoli che affronta Lazio… -