Napoli Liverpool, la spinta del Maradona per il ritorno in Champions League (Di mercoledì 7 settembre 2022) Questa sera il Napoli tornerà in Champions League dove affronterà il Liverpool, la spinta per Spalletti arriverà dal Maradona. Saranno 55 mila i tifosi azzurri presenti allo stadio e pronti a spingere la squadra contro una corazzata. Il Maradona è pronto a far risuonare la musichetta delle notti Europee e il dodicesimo può essere davvero un uomo in più in campo che può aiutare i ragazzi di Spalletti. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

