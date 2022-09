Napoli-Liverpool, Klopp: "Il Napoli ha giocato molto bene, noi molto male" (Di mercoledì 7 settembre 2022) Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato in Press Conference dopo la sconfitta col Napoli. Queste le sue parole: "Scuse ai tifosi? E' stato un volo molto lungo da Liverpool a Napoli, mi spiace. Il Napoli ha giocato molto bene, noi molto male. Trascuriamo l'inizio col rigore, poi l'altro rigore. Non abbiamo giocato. Non ricordo una sequenza di 60 secondi in cui eravamo compatti. I problemi sono evidenti. So che i giocatori volevano fare le cose giuste. Sta a me capire questi problemi. Non e' la prima volta che non abbiamo ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 7 settembre 2022) Jurgen, allenatore del, ha parlato in Press Conference dopo la sconfitta col. Queste le sue parole: "Scuse ai tifosi? E' stato un vololungo da, mi spiace. Ilha, noi. Trascuriamo l'inizio col rigore, poi l'altro rigore. Non abbiamo. Non ricordo una sequenza di 60 secondi in cui eravamo compatti. I problemi sono evidenti. So che iri volevano fare le cose giuste. Sta a me capire questi problemi. Non e' la prima volta che non abbiamo ...

