Napoli-Liverpool, i convocati di Spalletti: la notizia su Osimhen e Lozano

Il Napoli ha diramato la lista dei propri convocati in vista della sfida di questa sera contro il Liverpool. L'annuncio è di qualche minuto fa attraverso i canali social della squadra partenopea. La sorpresa nel Napoli è la presenza di Osimhen e Lozano, entrambi hanno avuto alcuni problemi prima del match. Non è la prima volta che le due squadre si incontrano nella fase a giorni della Champions League. L'ultima occasione che i Red's sono venuti al San Paolo nella stagione 2018/19, quando in panchina sedeva ancora Carlo Ancelotti. Lo scorso incontro tra le mura napoletane terminò 1-0 in favore dei padroni di casa. Questa sera alle 20.45 andrà in scena la prima partita della nuova fase a gironi della Champions League.

