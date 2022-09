Napoli-Liverpool, Giuntoli: “Kvaratskhelia ha bisogno di tempo. Dobbiamo curare i dettagli” (Di mercoledì 7 settembre 2022) “Kvaratskhelia? Parliamo di un ragazzo molto giovane, ha bisogno di tempo per esprimersi. Speriamo che faccia vedere quel che sa fare. Lo seguivamo da molto tempo, quando c’è stata l’occasione, lo abbiamo preso. Siamo contenti di tornare in questa grande manifestazione, Dobbiamo andare forti e curare tutti i dettagli. Ogni palla può trasformarsi in qualcosa di importante”. Lo ha detto il direttore del Napoli, Cristiano Giuntoli nel pre partita della sfida contro il Liverpool nella prima giornata di Champions League. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 7 settembre 2022) “? Parliamo di un ragazzo molto giovane, hadiper esprimersi. Speriamo che faccia vedere quel che sa fare. Lo seguivamo da molto, quando c’è stata l’occasione, lo abbiamo preso. Siamo contenti di tornare in questa grande manifestazione,andare forti etutti i. Ogni palla può trasformarsi in qualcosa di importante”. Lo ha detto il direttore del, Cristianonel pre partita della sfida contro ilnella prima giornata di Champions League. SportFace.

annatrieste : Ciao @LFCHelp ma voi siete 'Liverpool Fan Help' di questa Liverpool qua? Embè non vi vergognate a fare raccomandazi… - sscnapoli : ?? Segui la @UEFAYouthLeague! Alle 14:00 Napoli-Liverpool #UYL ?? #ForzaNapoliSempre - claudioruss : Passeggiata sul Lungomare di #Napoli per il #Liverpool, con #Klopp, #Alisson e #Salah tra i più richiesti per una f… - DiMarzio : #UCL I Le parole di Cristiano #Giuntoli a pochi minuti dalla partita fra @sscnapoli e @LFC - davide_luise : È ansia #Napoli-#Liverpool Siete tutti con me?! #ForzaNapoliSempre -