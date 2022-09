Napoli-Liverpool, De Laurentiis: “Bravi tutti, serata che ricorderò per sempre” (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha espresso tutta la sua soddisfazione dopo la vittoria sul Liverpool tramite un tweet sul proprio profilo. Queste le parole del numero uno del club partenopeo: “Una serata che ricorderò per sempre. Un grande orgoglio essere il presidente di questa squadra, magistralmente guidata da Spalletti e il suo staff. Bravi tutti e grazie grazie grazie al pubblico del Maradona!” SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il presidente del, Aurelio De, ha espresso tutta la sua soddisfazione dopo la vittoria sultramite un tweet sul proprio profilo. Queste le parole del numero uno del club partenopeo: “Unacheper. Un grande orgoglio essere il presidente di questa squadra, magistralmente guidata da Spalletti e il suo staff.e grazie grazie grazie al pubblico del Maradona!” SportFace.

