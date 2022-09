Napoli-Liverpool, Benitez: “Kvaratskhelia è il migliore in Italia” (Di mercoledì 7 settembre 2022) In vista della gara di Champions League tra Napoli e Liverpool, il doppio ex tecnico, Rafa Benitez, ha dato la sua opinione. Ecco le sue parole: “Sarà una partita interessante senza un chiaro favorito, perché entrambe le squadre hanno quello che serve per vincere. Spalletti? Ha molta esperienza, un’idea precisa della squadra e convinzione ferrea nei suoi metodi: sa sempre quello che deve fare. Molti ancora non lo conoscono, ma Khvicha Kvaratskhelia è probabilmente il miglior giocatore in Italia in questo momento. È il pericolo numero 1 per il Liverpool. Gioca come esterno partendo da sinistra, ma sa usare entrambi i piedi, sa creare e sa finalizzare. Ha il suo ritmo e vuole lasciare il segno in ogni partita che gioca. Ha già segnato 4 gol in 5 gare, compreso quello decisivo nell’ultimo ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 settembre 2022) In vista della gara di Champions League tra, il doppio ex tecnico, Rafa, ha dato la sua opinione. Ecco le sue parole: “Sarà una partita interessante senza un chiaro favorito, perché entrambe le squadre hanno quello che serve per vincere. Spalletti? Ha molta esperienza, un’idea precisa della squadra e convinzione ferrea nei suoi metodi: sa sempre quello che deve fare. Molti ancora non lo conoscono, ma Khvichaè probabilmente il miglior giocatore inin questo momento. È il pericolo numero 1 per il. Gioca come esterno partendo da sinistra, ma sa usare entrambi i piedi, sa creare e sa finalizzare. Ha il suo ritmo e vuole lasciare il segno in ogni partita che gioca. Ha già segnato 4 gol in 5 gare, compreso quello decisivo nell’ultimo ...

