Napoli, Lavezzi e Mertens presenti questa sera al Maradona per la gara contro il Liverpool (Di mercoledì 7 settembre 2022) Ezequiel Lavezzi e Dries Mertens saranno presenti questa sera allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, in occasione del match di Champions League degli azzurri di Spallletti contro il Liverpool. L’ex attaccante argentino svolgerà il ruolo di opinionista per l’emittente Amazon Prime Video, mentre per il belga sarà la prima volta allo stadio partenopeo da semplice spettatore in tribuna. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 7 settembre 2022) Ezequiele Driessarannoallo stadio Diego Armandodi, in occasione del match di Champions League degli azzurri di Spalllettiil. L’ex attaccante argentino svolgerà il ruolo di opinionista per l’emittente Amazon Prime Video, mentre per il belga sarà la prima volta allo stadio partenopeo da semplice spettatore in tribuna. SportFace.

