Napoli: i convocati per la gara di Champions contro il Liverpool, c'è Osimhen (Di mercoledì 7 settembre 2022) Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha diramato la lista dei convocati per la gara di stasera di Champions League contro il Liverpool. Buone notizie per gli azzurri, che recuperano sia Osimehn che Lozano, anche se quest'ultimo potrebbe non partire titolare. Ecco la lista completa. Portieri: Isasiak, Meret, Sirigu.Difensori: Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Zanoli.Centrocampisti: Anguissa, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski.Attaccanti: Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone. SportFace.

