Napoli, i 24 convocati di Spalletti per il match contro il Liverpool (Di mercoledì 7 settembre 2022) Napoli-Liverpool stasera alle ore 20.45 allo Stadio Diego Armando Maradona per la prima giornata della fase a gironi della Champions League. I convocati AZZURRI: IDASIAK Hubert MERET Alex SIRIGU Salvatore DI LORENZO Giovanni JESUS Juan MARIO RUI Silva Duarte MINJAE Kim OLIVERA Mathias OSTIGARD Leo RRAHMANI Amir ZANOLI Alessandro ANGUISSA Frank ELMAS Elif GAETANO Gianluca LOBOTKA Stanislav NDOMBELE Tanguy ZERBIN Alessio ZIELINSKI Piotr KVARATSKHELIA Khvicha LOZANO Hirving OSIMHEN Victor POLITANO Matteo RASPADORI Giacomo SIMEONE Giovanni

