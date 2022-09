Napoli da sogno, annichilito il Liverpool: al Maradona finisce 4 – 1 (Di mercoledì 7 settembre 2022) Napoli, al Maradona è show azzurro: 4 – 1 al Liverpool e festa alla prima di Champions. Unica nota stonata l’infortunio di Osimhen. Esordio da sogno per il Napoli di Spalletti in questa edizione della Champions League. Al Maradona gli azzurri annichiliscono il Liverpool e il 4 – 1 finale sta stretto ai partenopei che Leggi su 2anews (Di mercoledì 7 settembre 2022), alè show azzurro: 4 – 1 ale festa alla prima di Champions. Unica nota stonata l’infortunio di Osimhen. Esordio daper ildi Spalletti in questa edizione della Champions League. Algli azzurri annichiliscono ile il 4 – 1 finale sta stretto ai partenopei che

mirkocalemme : Antoine, il bambino francese di 9 anni costretto a togliere la maglia azzurra durante la gara con la #Fiorentina, è… - fanpage : La favola del Cholito Simeone: segna al debutto in Champions dopo appena 3 minuti in Napoli-Liverpool e scoppia in… - PrimeVideoIT : MA COSA STA SUCCEDENDO A NAPOLI?! MIO DIOOOOOOOOO IL CHOLITOOOOO SEGNA ALL'ESORDIO DOPO 3 MINUTI! CHE SOGNO ?… - MustangRock1926 : RT @FrancescoRoma78: Il #Napoli demolisce il #Liverpool. Serata da sogno per #Cholito, #Meret monumentale, #Zambo Supremo. Tutti tutti fort… - ilmionapoli : Simeone, primo gol in Champions al primo pallone giocato: “Realizzo un sogno!” -