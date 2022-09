Musica: domani al Castello di Santa Severa lo 'Spaghettiland' al mare con Dargen D'Amico (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set. (Adnkronos) - Per la rassegna 'Sotto il cielo del Castello di Santa Severa' promossa dalla Regione Lazio e organizzata da Laziocrea, domani arriva lo 'Spaghettiland' al mare con Dargen D'Amico, il cui brano 'Dove si balla', portato in gara al 72° Festival di Sanremo, oggi doppio disco di platino, è diventato una vera e propria hit e ha totalizzato oltre 100 milioni di stream sulle piattaforme digitali, rimanendo stabile nella Top 10 della classifica singoli Fimi/Gfk per 13 settimane consecutive. Il rapper milanese porterà sul palco i suoi ultimi successi presenti nell'album 'Nei sogni nessuno è monogamo', il suo decimo album in studio. Dargen D'Amico attualmente è impegnato al tavolo della giuria della ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set. (Adnkronos) - Per la rassegna 'Sotto il cielo deldi' promossa dalla Regione Lazio e organizzata da Laziocrea,arriva lo '' alconD', il cui brano 'Dove si balla', portato in gara al 72° Festival di Sanremo, oggi doppio disco di platino, è diventato una vera e propria hit e ha totalizzato oltre 100 milioni di stream sulle piattaforme digitali, rimanendo stabile nella Top 10 della classifica singoli Fimi/Gfk per 13 settimane consecutive. Il rapper milanese porterà sul palco i suoi ultimi successi presenti nell'album 'Nei sogni nessuno è monogamo', il suo decimo album in studio.D'attualmente è impegnato al tavolo della giuria della ...

