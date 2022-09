Mozambico, suora italiana uccisa dai terroristi islamici: operava nel Paese da 59 anni (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set – Fare il missionario religioso, da sempre, comporta moltissimi rischi legati alle diversità del territorio e, soprattutto, alle differenti culture con le quali ci si interfaccia per compiere la propria missione. Tra le terre più ostiche nelle quali approdano i “missionari di Dio”, vi è certamente l’Africa. Continente ostile già di suo; con flora e fauna selvagge ben lontane dagli amichevoli territori occidentali. Nel grande continente africano, poi, vi sono paesi che da decenni vivono in situazioni pericolosissime di guerra civile. A volte sono scontri tribali, a volte massacri per il consolidamento del potere da parte di personaggi politici, etnie o trafficanti. Altre volte, però, come ben sappiamo, terribili carneficine si compiono invece in nome del fanatismo religioso. Il Mozambico, terra che l’Italia conosce molto bene sotto un punto di vista ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set – Fare il missionario religioso, da sempre, comporta moltissimi rischi legati alle diversità del territorio e, soprattutto, alle differenti culture con le quali ci si interfaccia per compiere la propria missione. Tra le terre più ostiche nelle quali approdano i “missionari di Dio”, vi è certamente l’Africa. Continente ostile già di suo; con flora e fauna selvagge ben lontane dagli amichevoli territori occidentali. Nel grande continente africano, poi, vi sono paesi che da decenni vivono in situazioni pericolosissime di guerra civile. A volte sono scontri tribali, a volte massacri per il consolidamento del potere da parte di personaggi politici, etnie o trafficanti. Altre volte, però, come ben sappiamo, terribili carneficine si compiono invece in nome del fanatismo religioso. Il, terra che l’Italia conosce molto bene sotto un punto di vista ...

