Mozambico, suora italiana morta nell’attentato in una missione (Di mercoledì 7 settembre 2022) L’attentato a Chipene, nel nord del Paese: suor Maria è stata uccisa, due sacerdoti friulani sono sopravvissuti Leggi su corriere (Di mercoledì 7 settembre 2022) L’attentato a Chipene, nel nord del Paese: suor Maria è stata uccisa, due sacerdoti friulani sono sopravvissuti

Avvenire_Nei : Mozambico. Morta suora comboniana in attacco terroristico - Agenzia_Italia : ?? Una suora italiana è stata uccisa in un attacco a una missione in Mozambico ???? #BreakingNews ?? - TgLa7 : #Mozambico: suora italiana uccisa in un attentato alla comunità comboniane di #Chipene - ElisabettaBurba : #Mozambico: ammazzata suora comboniana in attacco terroristico. - vittorioscelzo : Attacco terroristico a missione comboniana, uccisa suora italiana #Mozambico -