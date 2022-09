Mozambico: attentato terroristico contro una missione, morta suora italiana (Di mercoledì 7 settembre 2022) Una suora missionaria è morta in Mozambico, a seguito di un attentato contro la missione di Chipene, nel nord del paese. Nell’attacco avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 settembre, alcuni ribelli hanno dato alle fiamme tutte le strutture della missione. Secondo il Centro missionario Concordia di Pordenone, “i sopravvissuti sono adesso in fuga verso Nacala”, lungo la costiera nordoccidentale del paese. A perdere la vita è stata suor Maria, una suora comboniana di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, che faceva parte della missione organizzata dalla diocesi di Concordia Sagittaria (Venezia) e Pordenone. Si sarebbero invece salvati due sacerdoti di cui non si avevano inizialmente notizie: don Loris Vignandel, 45 anni, originario di ... Leggi su tpi (Di mercoledì 7 settembre 2022) Unamissionaria èin, a seguito di unladi Chipene, nel nord del paese. Nell’attacco avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 settembre, alcuni ribelli hanno dato alle fiamme tutte le strutture della. Secondo il Centro missionario Concordia di Pordenone, “i sopravvissuti sono adesso in fuga verso Nacala”, lungo la costiera nordoccidentale del paese. A perdere la vita è stata suor Maria, unacomboniana di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, che faceva parte dellaorganizzata dalla diocesi di Concordia Sagittaria (Venezia) e Pordenone. Si sarebbero invece salvati due sacerdoti di cui non si avevano inizialmente notizie: don Loris Vignandel, 45 anni, originario di ...

