Mostra del Cinema di Venezia, i prossimi eventi firmati Campari (Di mercoledì 7 settembre 2022) Dalla serata al suggestivo Campari Boat-In Cinema con Nicolò De Devitiis fino alla chiusura con l'attrice Federica Sabatini alla Campari Lounge: ecco gli appuntamenti in programma Leggi su vanityfair (Di mercoledì 7 settembre 2022) Dalla serata al suggestivoBoat-Incon Nicolò De Devitiis fino alla chiusura con l'attrice Federica Sabatini allaLounge: ecco gli appuntamenti in programma

VanityFairIt : Doppio red carpet in settima giornata alla Mostra del cinema. La più attesa, Tilda Swinton, protagonista di The Ete… - reportrai3 : ??Lunedì 5 settembre, a margine della Mostra del Cinema di Venezia, è stata consegnata la tessera ad honorem dell’… - SkyTG24 : Can Yaman e Francesca Chillemi alla Mostra del Cinema di Venezia. FOTO - karda70 : RT @legabasketfem: Motore, azione, @REYER1872 ??? Un pezzo di LBF alla Mostra del Cinema #Venezia79 ? con le giocatrici della Reyer Matilde… - FabrizioBarb : RT @guffanti_marco: Ormai grazie alla filosofia del parassitismo, le follie si misurano a '10 miliardi più o meno, non stiam qui col misuri… -