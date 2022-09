Mostra del Cinema di Venezia 2022: Tilda Swinton regina di stile della settima serata (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il festival è nel suo vivo, e sul red carpet sfila una delle icone di stile assolute del Cinema mondiale. Che conferma, ancora una volta, la sua fama. Ecco il suo look e quello di tutte le celeb sul tappeto rosso Leggi su vanityfair (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il festival è nel suo vivo, e sul red carpet sfila una delle icone diassolute delmondiale. Che conferma, ancora una volta, la sua fama. Ecco il suo look e quello di tutte le celeb sul tappeto rosso

reportrai3 : ??Lunedì 5 settembre, a margine della Mostra del Cinema di Venezia, è stata consegnata la tessera ad honorem dell’… - VanityFairIt : Doppio red carpet in settima giornata alla Mostra del cinema. La più attesa, Tilda Swinton, protagonista di The Ete… - SkyTG24 : Can Yaman e Francesca Chillemi alla Mostra del Cinema di Venezia. FOTO - 01Distribution : RT @RaiCinema: #LuigiLoCascio, #ElioGermano e #SaraSerraiocco oggi a #Venezia79 per la presentazione de #IlSignoreDelleFormiche di #GianniA… - ANTONIE00297505 : RT @VanityFairIt: Doppio red carpet in settima giornata alla Mostra del cinema. La più attesa, Tilda Swinton, protagonista di The Eternal D… -