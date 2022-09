Monza | violenta ragazza in pieno giorno | arrestato marocchino

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Milano, 7 set. (Adnkronos) - Stava parlando al telefonino con una sua amica quando si è sentita afferrare per un braccio da un uomo che l'ha spintonata contro una ringhiera e dopo averla bloccata prendendola per il collo ha iniziato a palpeggiarla sulle parti intime. Le grida di aiuto dellahanno attirato due volanti della Questura che dopo averla soccorsa sono riusciti a bloccare l'aggressore dopo un centinaio di metri. E' successo lunedì scorso ain via Pavoni intorno alle 12.e accompagnato presso gli Uffici della Questura, l'uomo è stato identificato per un 26enne cittadino, domiciliato in città ed in attesa della definizione del procedimento di emersione, sospeso in quanto gravato da precedenti di polizia in materia di reati contro la persona ed il patrimonio. La donna è stata ...