Monza, tentata violenza sessuale in pieno giorno. Attivato il Codice rosso per la vittima, arrestato l'aggressore

tentata violenza sessuale in pieno giorno a Monza. È capitato a una ragazza durante la mattina di lunedì 5 settembre. Stava passeggiando in via Pavoni ed era al telefono con un'amica, quando un ragazzo di 26 anni l'ha presa per un braccio e trascinata contro una ringhiera, dove ha cercato di stuprarla. l'aggressore, un cittadino marocchino, è stato fermato solo dall'immediato intervento della polizia, che è intervenuta subito dopo aver sentito le urla della vittima. Le forze dell'ordine sono riuscite a intercettare e arrestare il ragazzo, che stava fuggendo a piedi poco distante. La vittima, in stato di choc, è stata portata in pronto soccorso e le sono state diagnosticati quindici giorni di prognosi per contusioni multiple.

