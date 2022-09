Monza, donna subisce tentativo di stupro in pieno giorno: arrestato 26enne (Di mercoledì 7 settembre 2022) Aggredita in pieno giorno. È quanto accaduto a una ragazza a Monza, fermata lunedì scorso da un uomo che ha tentato di violentarla per strada. A soccorrerla due volanti della polizia, attirate dalle urla della vittima. Il tutto è accaduto intorno a mezzogiorno, quando la ragazza, che stava parlando al telefono con un’amica, è stata afferrata alle spalle dal 26enne, il quale l’ha presa per il collo e spinta contro una ringhiera per poi palpeggiarla. “Vai dai tuoi poliziotti di merda”, le avrebbe detto l’aggressore prima di tentare la fuga, terminata dopo un centinaio di metri. L’uomo, un cittadino marocchino, aveva già precedenti per reati contro la persona e il patrimonio. La ragazza è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo, dove ha ricevuto una prognosi di 15 giorni per contusioni ... Leggi su tpi (Di mercoledì 7 settembre 2022) Aggredita in. È quanto accaduto a una ragazza a, fermata lunedì scorso da un uomo che ha tentato di violentarla per strada. A soccorrerla due volanti della polizia, attirate dalle urla della vittima. Il tutto è accaduto intorno a mezzo, quando la ragazza, che stava parlando al telefono con un’amica, è stata afferrata alle spalle dal, il quale l’ha presa per il collo e spinta contro una ringhiera per poi palpeggiarla. “Vai dai tuoi poliziotti di merda”, le avrebbe detto l’aggressore prima di tentare la fuga, terminata dopo un centinaio di metri. L’uomo, un cittadino marocchino, aveva già precedenti per reati contro la persona e il patrimonio. La ragazza è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo, dove ha ricevuto una prognosi di 15 giorni per contusioni ...

