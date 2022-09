Mondiali di Volley, fantastica Italia contro la Francia: gli azzurri sono in semifinale (Di mercoledì 7 settembre 2022) Lubiana – E’ una fantastica Italia quella che si regala un posto tra le migliori 4 al mondo. I campioni olimpici della Francia sono stati battuti al tie-break al Mondiale di Pallavolo a Lubiana, al termine di un match davvero vibrante e conclusosi 3-2 (24-26, 25-21, 23-25, 25-22, 15-12) De Giorgi ha schierato la diagonale Giannelli-Romanò, Lavia e Michieletto schiacciatori, Galassi e Anzani al centro con Balaso libero. Giani ha scelto Brizard palleggiatore, Boyer opposto, Ngapeth e Clevenot gli schiacciatori, Le Goff e Chinenyeze i centrali con Grebennikov libero. Primo set nel quale gli azzurri sono partiti molto bene accumulando un vantaggio che però i francesi sono stati in grado di recuperare sul 13-13. La situazione è continuata con le squadre che hanno giocato ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 7 settembre 2022) Lubiana – E’ unaquella che si regala un posto tra le migliori 4 al mondo. I campioni olimpici dellastati battuti al tie-break al Mondiale di Pallavolo a Lubiana, al termine di un match davvero vibrante e conclusosi 3-2 (24-26, 25-21, 23-25, 25-22, 15-12) De Giorgi ha schierato la diagonale Giannelli-Romanò, Lavia e Michieletto schiacciatori, Galassi e Anzani al centro con Balaso libero. Giani ha scelto Brizard palleggiatore, Boyer opposto, Ngapeth e Clevenot gli schiacciatori, Le Goff e Chinenyeze i centrali con Grebennikov libero. Primo set nel quale glipartiti molto bene accumulando un vantaggio che però i francesistati in grado di recuperare sul 13-13. La situazione è continuata con le squadre che hanno giocato ...

SkySport : ?? Mondiali di Volley - Quarti di finale ? ?? ITALIA-FRANCIA ?? Alle 17.30 ?? Su Sky Sport Uno ? #SkySport #Italia… - sportface2016 : +++#ITALIA DA SBALLO: RIMONTA I CAMPIONI OLIMPICI DELLA #FRANCIA 3-2 E VOLA IN SEMIFINALE AI #MONDIALI DI #VOLLEY+++ #MWCH2022 - repubblica : Immensa Italia, batte la Francia 3-2 e va in semifinale ai Mondiali di volley [dal nostro inviato Mattia Chiusano] - GiovanniGrop : RT @Corriere: L’Italia lotta, soffre, batte la Francia e torna in semifinale di un Mondiale dopo 12 anni - sirgolly : RT @ruggierofilann4: RAGAZZI COSI' GIOCANO SOLO IN PARADISO. L'ITALIA DI VOLLEY BATTE I CAMPIONI DEL MONDO DI FRANCIA 3-2.SIAMO IN SEMIFINA… -