Mondadori | cercasi stagisti e dipendenti | proposte di lavoro aperte e come candidarsi

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Lavorare con i libri è certamente il sogno di tantissime persone, ragazze e ragazzi inclusi, soprattutto se l’offerta diproviene direttamente da una delle case editrici più importanti del Paese. Questo sogno, ora,potrebbe realizzarlo grazie a queste interessanti offerte che vogliamo sottoporre alla vostra attenzione. Le offerte diimperdibili di, dunque, pensa a nuovi talenti da inquadrare nella sua squadra, ma vuole offrire anche stimolanti occasioni di formazione per i giovani che si trovano alla loro prima esperienza in questo settore. Ecco cosa ha in riserbo per questo mese di settembre, continuate a leggere per scoprirlo! Addetti alla Vendita Bookshop Biennale Venezia La prima offerta diè per gli Addetti alla Vendita Bookshop ...

Cronache Maceratesi

... poi con la chiusura dellae delle Indie che si trovavano sotto la Loggia se ne ridusse la presenza) . E non possiamo negare che sia un segnale molto positivo per una città che ospita ......teatrale "Taaac" di Tiziano Di Cara con una rassegna di spettacoli dal titolo "taaac comici"... Nel novembre del 2021 esce il suo primo libro per lascritto insieme alla sua compagna ... Una libreria Giunti all'ex Upim In vetrina “Cercasi personale” «Per Macerata occasione di crescita» Torna in libreria da oggi -in una nuova edizione Oscar nella collana Fabula di Mondadori e in una nuova traduzione di Vincenzo Latronico- 'Bones and ...Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice. Travala, azienda che offre u ...