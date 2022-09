Milano | vasto incendio alla Nitrolchimica | sei dipendenti feriti | uno è grave Densa colonna di fumo nero L’allarme | “Tenete chiuse tutte le finestre”

lacittanews : Un vasto incendio è scoppiato questa mattina 7 settembre nella zona industriale di San Giuliano Milanese, nell’hint… - ADM_assdemxmi : RT @rep_milano: Vasto incendio a San Giuliano Milanese, coinvolta una ditta di prodotti chimici - LaStampa : Milano, vasto incendio in un’azienda chimica - FedericoCaland4 : RT @putino: Milano, vasto incendio alla Nitrolchimica di San Giuliano Milanese: “Chiudete le finestre”. Arpa e Vigili del Fuoco in azione… - Giovann91620348 : Milano, vasto incendio alla Nitrolchimica di San Giuliano Milanese: “Chiudete le finestre”. Arpa e Vigili del Fuoc… -

6 settembre 2022
Un grande incendio è divampato a San Giuliano Milanese (Milano), in un'azienda chimica che si occupa del recupero dei solventi e dello smaltimento di rifiuti pericolosi (Video). Al lavor
MILANO - Vasto incendio in una azienda petrolchimica a San Giuliano Milanese, nell'hinterland del capoluogo. Secondo le prime informazioni ci sarebbero 6 feriti,4 intossicati lievemente e due ustionat