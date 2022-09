Milano | vasto incendio alla Nitrolchimica | dipendenti feriti | uno è grave Densa colonna di fumo nero L’allarme | “Tenete chiuse tutte le finestre”

LPincia : RT @PapagniGrace: Vasto incendio devasta il polo petrolchimico a Milano: ci sono feriti - paolaguzz : RT @LaRagione_eu: Le immagini del vasto #incendio scoppiato stamane a #SanGiuliano, alle porte di #Milano, alla #Nitrolchimica, azienda che… - SettenewsWeb : E' accaduto questa mattina, mercoledì 7 settembre alle prime luci: un vasto rogo è divampato all'interno di un capa… - SettenewsWeb : E' accaduto questa mattina, mercoledì 7 settembre alle prime luci: un vasto rogo è divampato all'interno di un capa… - LaRagione_eu : Le immagini del vasto #incendio scoppiato stamane a #SanGiuliano, alle porte di #Milano, alla #Nitrolchimica, azien… -

Le forze dell'ordine hanno isolato la zona interessata dalincendio. Anche le aziende non interessate dalle fiamme sono state evacuate a scopo precauzionale. Un centinaio i vigili del fuoco al ......divulgazione di opinioni finalizzata ad influenzare il comportamento o la psicologia di un... (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO, 06/03/2018) ' Cass. pen., Sez. V, Sentenza, 07/05/...Vasto rogo divampato a San Giuliano Milanese dalla ditta Netrolchimica. Venti le squadre di pompieri in azione. «Al momento abbiamo una grande quantità di liquidi infiammabili e solventi interessati d ...Un vasto incendio è divampato a San Giuliano Milanese, in una azienda che smaltisce solventi e rifiuti pericolosi: 6 feriti, 2 gravi.