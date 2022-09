Milano, incendio in azienda chimica: "Tenete finestre chiuse" (Di mercoledì 7 settembre 2022) Un grande incendio è divampato a San Giuliano Milanese (Milano), in un'azienda chimica che si occupa del recupero dei solventi e dello smaltimento di rifiuti pericolosi ( Video ). Le fiamme sono ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 settembre 2022) Un grandeè divampato a San Giuliano Milanese (), in un'che si occupa del recupero dei solventi e dello smaltimento di rifiuti pericolosi ( Video ). Le fiamme sono ...

TgLa7 : ??BREAKING NEWS?? Maxiincendio a San Donato Milanese, diverse aziende coinvolte, tra cui la Nitrol Chimica, che si oc… - repubblica : Milano: incendio alla Nitrolchimica, che smalitisce anche rifiuti pericolosi. 'Chiudete tutte le finestre' - Agenzia_Ansa : Incendio a Milano, un testimone: 'Sentito un boato, abbiamo pensato ad un terremoto'. Il dipendente di un'azienda v… - sonoViolet : RT @chilhavistorai3: 'Tenete chiuse le finestre per evitare esalazioni': Avviso alla popolazione del Comune di #SanGiulianoMilanese per l'i… - infoitinterno : Maxi incendio in due aziende alle porte di Milano -