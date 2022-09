Milano, incendio in azienda chimica: “Tenete finestre chiuse” – Video (Di mercoledì 7 settembre 2022) (Adnkronos) – Un grande incendio è divampato a San Giuliano Milanese (Milano), in un’azienda chimica che si occupa del recupero dei solventi e dello smaltimento di rifiuti pericolosi (Video). Al lavoro 14 squadre di vigili del fuoco. ”Per precauzione, si invitano i cittadini a chiudere le finestre per evitare possibili esalazioni e a non avvicinarsi alla zona interessata”, scrive su Facebook il Comune di San Giuliano Milanese. “È in corso un vasto incendio, con sviluppo di una nube nera di fumo, nell’azienda Nitrolchimica di San Giuliano Milanese in via Monferrato – si legge sul sito di Arpa Lombardia – Sono presenti in loco una squadra dei vigili del fuoco e la polizia locale. Attivata dalla Sala Operativa di Protezione civile ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 7 settembre 2022) (Adnkronos) – Un grandeè divampato a San Giuliano Milanese (), in un’che si occupa del recupero dei solventi e dello smaltimento di rifiuti pericolosi (). Al lavoro 14 squadre di vigili del fuoco. ”Per precauzione, si invitano i cittadini a chiudere leper evitare possibili esalazioni e a non avvicinarsi alla zona interessata”, scrive su Facebook il Comune di San Giuliano Milanese. “È in corso un vasto, con sviluppo di una nube nera di fumo, nell’Nitroldi San Giuliano Milanese in via Monferrato – si legge sul sito di Arpa Lombardia – Sono presenti in loco una squadra dei vigili del fuoco e la polizia locale. Attivata dalla Sala Operativa di Protezione civile ...

