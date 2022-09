Milano | incendio devasta azienda chimica e si estende a ditte vicine | fiamme e nube nera alte decine di metri

repubblica : Milano: incendio alla Nitrolchimica, che smalitisce anche rifiuti pericolosi. 'Chiudete tutte le finestre' - discoradioIT : ??Incendio alla #Nitrolchimica nella zona sud di Milano: dall'azienda colonna di fumo nero. 'Chiudete tutte le fines… - telodogratis : Milano, grande incendio in azienda chimica – video - cavicchioli : RT @repubblica: Milano: incendio alla Nitrolchimica, che smalitisce anche rifiuti pericolosi. 'Chiudete tutte le finestre' - TuttoQuaNews : RT @qn_giorno: #Milano #Incendio #SanGiuliano Milanese, esplosioni e fiamme in azienda chimica: evacuata l'area -

Unè scoppiato alla Nitrolchimica, impianto petrolchimico nell'area industriale tra San Giuliano Milanese e San Donato Milanese. Lo riportaToday . L'A quanto si è appreso, le fiamme sono divampate poco dopo le 10:30 e hanno colpito tutto il polo produttivo. Il rogo ha provocato una densa colonna di fumo nero ed è visibile ...L'è partito dalla ditta Tomolpack e si è andato estendendo alle ditte vicine come la Nitrolchimica. Sono presenti 14 squadre dei Vigili del Fuoco . La ditta è in via Monferrato. Per il ...(Adnkronos) – Un grande incendio è divampato a San Giuliano Milanese (Mi), in un’azienda chimica che si occupa del recupero dei solventi e dello smaltimento di rifiuti pericolosi. Sul posto sono prese ...L’Amazzonia brucia, tremila incendi in 24 ore: la devastazione del polmone del mondo Nella Foresta amazzonica brasiliana da giorni proseguono roghi devastanti che hanno raggiunto un nuovo triste ...