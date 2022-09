Milano | incendio a San Giuliano Milanese alla Nitrolchimica | in fiamme migliaia di litri di solventi

Agenzia_Ansa : Un drone vola sopra il maxi incendio nel Milanese, ecco le immagini. Lunghe file sulla tangenziale a causa dei curi… - repubblica : Rischio di nuove esplosioni per l'incendio nell'azienda chimica vicino a Milano: 6 feriti, uno grave. Ha ustioni su… - DomenicoMazzil5 : RT @Agenzia_Ansa: Un drone vola sopra il maxi incendio nel Milanese, ecco le immagini. Lunghe file sulla tangenziale a causa dei curiosi, l… - DomenicoMazzil5 : RT @Agenzia_Ansa: Incendio a Milano, un testimone: 'Sentito un boato, abbiamo pensato ad un terremoto'. Il dipendente di un'azienda vicina:… - MallardGio : RT @stefanoa99: Azz… #Milano, incendio a San Giuliano Milanese alla Nitrolchimica: in fiamme solventi e rifiuti pericolosi -

, 07 settembre 2022 Dieci squadre dei vigili del fuoco lavorano per spegnere l'che sta coinvolgendo due aziende chimiche a San Giuliano Milanese. Sei le persone coinvolte, di cui due ...Esplosioni e feriti. Il maxi -esploso oggi alla Nitrolchimica, a San Giuliano Milanese - nella periferia di- ha fatto scattare l'allarme. Nel polo petrolchimico avviene il recupero dei solventi e lo smaltimento ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...E' terminata la ricognizione aerea con i droni dei Vigli del Fuoco di Milano, sull'area di Sesto Ulteriano, frazione di San Giuliano Milanese, interessata ...