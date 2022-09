sandrogozi : Ieri sera,ospite di @radioleopoldait,ho parlato dell’entusiasmo alla presentazione di @RenewEurope a Milano,un gran… - MarcoMoriniTW : E’ stato bellissimo. Louis è veramente felice, Roma e Taormina hanno fatto un figurone ???? Tutto questo gli sta tras… - GDF : #GDF #Milano frode Iva nella grande distribuzione organizzata. Eseguite misure cautelari personali nei confronti di… - brunoleoPedron : RT @CeciliaCecylom: Una lectio magistralis di Matteo Renzi al Parenti di Milano. Ecco perché lo chiamano a fare conferenze in tutto il mond… - News24_it : Milano, grande incendio in azienda chimica - video -

Italiaambiente

... uno dei manifesti progressisti più avanzati", ha detto nel corso di un dibattito acon il ... fino allaapertura sul tema degli immigrati e sulla necessità di integrarli per combattere la ...Un nuovo museo a, che unisce l'archeologia, l'architettura e l'arte, dall'antichita' al contemporaneo. La ... come nel caso della sala che ospita unintervento di Giulio Paolini, da sempre ... Milano, grande incendio in azienda chimica - video Il ruolo è stato assegnato alla dottoressa Barbara Peres, mentre l’avvocata Silvia Belloni è la supplente: “Pronte a tutelare le lavoratrici per favorire l’uguaglianza” (mi-loreteggio.com) Milano, 7 s ...(Adnkronos) – Un grande incendio è divampato a San Giuliano Milanese (Mi), in un’azienda chimica che si occupa del recupero dei solventi e dello smaltimento di rifiuti pericolosi. Sul posto sono prese ...