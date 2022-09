Milano-Cortina 2026, quasi nessuno ha il coraggio di dire le cose come stanno (Di mercoledì 7 settembre 2022) Si ride per non piangere alla notiziola, registrata a margine dai media, che il partito già dato per vincente, Fratelli d’Italia, s’è imperiosamente espresso contro la nomina del nuovo amministratore delegato di Milano-Cortina 2026. “Bisogna aspettare il nuovo governo”, chiedono gli uomini di Giorgia Meloni, che evidentemente non hanno ancora un certo peso nell’attuale assetto del baraccone olimpico invernale, in mano a due regioni leghiste, due sindaci Pd e quel che resta del potere dei pentastellati. Silurato un po’ misteriosamente a fine agosto l’ex manager telefonico Vincenzo Novari (qualcuno dice anche perché nominato con l’avallo del precedente ministro dello Sport Spadafora), per Milano-Cortina 2026 circolavano due nomi noti, l’ex Eni Paolo Scaroni e il ministro tecnico Vittorio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) Si ride per non piangere alla notiziola, registrata a margine dai media, che il partito già dato per vincente, Fratelli d’Italia, s’è imperiosamente espresso contro la nomina del nuovo amministratore delegato di. “Bisogna aspettare il nuovo governo”, chiedono gli uomini di Giorgia Meloni, che evidentemente non hanno ancora un certo peso nell’attuale assetto del baraccone olimpico invernale, in mano a due regioni leghiste, due sindaci Pd e quel che resta del potere dei pentastellati. Silurato un po’ misteriosamente a fine agosto l’ex manager telefonico Vincenzo Novari (qualcuno dice anche perché nominato con l’avallo del precedente ministro dello Sport Spadafora), percircolavano due nomi noti, l’ex Eni Paolo Scaroni e il ministro tecnico Vittorio ...

