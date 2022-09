Milan | sorpresa Dest | Pioli ha in mente il nuovo ruolo

pisto_gol : La mia griglia di partenza per il campionato 22/23: 1^Fila Napoli-Milan 2^Fila Juventus-Inter 3^Fila Atalanta-Lazio Sorpresa Udinese ?? - evivanco7 : RT @SimoneCristao: Il girone E (del #Milan) parte con la sorpresa! Il #Chelsea viene sconfitto 1-0 a Zagabria dalla Dinamo con il gol di #… - MilanSpazio : Tonali a sorpresa: sulle prossime partite del Milan - ADA_1976_ITALIA : RT @pisto_gol: La mia griglia di partenza per il campionato 22/23: 1^Fila Napoli-Milan 2^Fila Juventus-Inter 3^Fila Atalanta-Lazio Sorp… - MilanLiveIT : La classifica del Gruppo E dopo la prima giornata dei gironi di Champions League #Milan al secondo posto -

...contro il. Sorprendente nel caso la bocciatura di Barella, già fuori per squalifica negli ottavi contro il Liverpool, lo scorso inverno. Scontata in attacco la presenza di Dzeko: la...Commenta per primo Noah Okafor ha confermato le sue grandi doti nella gara con il. L'attaccante del Salisburgo ha parlato nel post gara ai microfoni di Sky Austria : 'Sono ...essere la'.La Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola dedica uno spazio in taglio laterale alla prestazione del Milan ieri sera contro il Salisburgo. Questo il titolo della rosea: ...Non parte benissimo la Champions League delle italiane: la Juventus perde a Parigi 2-1, il Milan non va oltre il pari a Salisburgo, 1-1. Partenza da incubo per i bianconeri, che dopo 22 minuti sono gi ...