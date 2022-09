Milan, Calabria chiarisce: 'Amareggiati per ieri. La reazione a caldo era per la prestazione' (Di mercoledì 7 settembre 2022) Deluso per la prestazione, non per il cambio. Il terzino del Milan Davide Calabria chiarisce su Instagram e parla così del pareggio in... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 7 settembre 2022) Deluso per la, non per il cambio. Il terzino delDavidesu Instagram e parla così del pareggio in...

lucabianchin7 : Tracce di #Milan a Salisburgo. ??città tranquilla, un po’ distaccata ??probabile XI: Maignan; Calabria, Kalulu, Tom… - PietroMazzara : Verso #MilanInter. La probabile formazione del #Milan Maignan Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Tonali, Bennacer… - Ricardovich_ : Se il milan panchina calabria vince il 20esimo in carrozza #seriea #milan - IlManna15 : Calabria ha pisciato in testa al Milan Twitter giustamente aggiungerei - pensier12542480 : @NonEvoluto un milan a cui la voglia e la forza per fare bene non manca, manca lucidita' nella fase di realizzazion… -