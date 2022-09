(Di mercoledì 7 settembre 2022) La sessione estiva di calciomercato è terminata da qualche giorno, e già si guarda al futuro. Dalla Premier l’indiscrezione fa tremare il. Il pareggio di ieri contro il Salisburgo ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi del, che si aspettavano un avvio col botto in Champions League, magari sfruttando anche la sconfitta roboante Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte ledella Serie A.

SerieANews

... rimediando duesconfitte con Southampton e Leeds nelle prime cinque giornate di campionato. Chelsea alla ricerca di un nuovo tecnico Il Chelsea, inserito nello stesso raggruppamento del...... rimediando duesconfitte con Southampton e Leeds nelle prime cinque giornate di campionato. Il Chelsea, inserito nello stesso raggruppamento delin Champions, andrà quindi alla ricerca ... Milan, brutte notizie per Pioli: rischia di perdere uno dei suoi big Il pareggio non è un brutto risultato, ma da questo Milan ci si aspettava qualcosa di più. Certo, era una trasferta impegnativa, anche alla luce delle energie psicofisiche del derby, ma la squadra non ...Finisce 1-1 la sfida tra Salisburgo e Milan, valida per la prima giornata del girone E della Champions League 2022/23. Vantaggio del Salisburgo firmato da ...