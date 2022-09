Milan, Blue Skye sposta la causa contro Elliott a Milano (Di mercoledì 7 settembre 2022) Blue Skye, che detiene una piccola partecipazione nel Milan e che già aveva avviato due cause al Tribunale di Lussemburgo e una al Tribunale di New York, si è rivolto al Tribunale di Milano con un procedimento cautelare che possa bloccare la cessione delle azioni del Milan da parte di Elliott a RedBird. Come riporta L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 7 settembre 2022), che detiene una piccola partecipazione nele che già aveva avviato due cause al Tribunale di Lussemburgo e una al Tribunale di New York, si è rivolto al Tribunale dio con un procedimento cautelare che possa bloccare la cessione delle azioni delda parte dia RedBird. Come riporta L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

CalcioFinanza : #Milan, Blue Skye sposta la causa contro #Elliott a Milano - sportli26181512 : #Governance #Notizie Milan, Blue Skye sposta la causa contro Elliott a Milano: Blue Skye, che detiene una piccola p… - MatteoAndreoni : @Danvesfood @max_blue Mhmhm,quella Juve giocava male ma dava la netta sensazione di poter chiudere la partita in og… - Fernick88 : In poche parole il closing significa che arriva Steinbrenner e mette le palle in testa a Cerchione e Blue Skye e la… -