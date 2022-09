Michael Schumacher, la toccante rivelazione del figlio Mick: «Ecco cosa disse della mia carriera da pilota» (Di mercoledì 7 settembre 2022) Mick Schumacher, a 23 anni, probabilmente ha già capito che non potrà ripercorrere la sfavillante carriera di suo padre Michael in Formula 1. Il pilota tedesco del team Haas, reduce da una stagione in cui non è riuscito a totalizzare neanche un punto, cerca però di pensare al futuro ed è concreta l’ipotesi di un addio definitivo alla Ferrari Drivers Academy. Michael Schumacher, parla il figlio Mick Sono ormai passati quasi dieci anni dall’incidente di Michael Schumacher in montagna a Grenoble, tanto banale quanto terribile per le conseguenze, e tante cose sono cambiate da allora. L’ex campione della Ferrari, dopo diverso tempo passato in coma indotto, ora vive nella sua casa in ... Leggi su blog.libero (Di mercoledì 7 settembre 2022), a 23 anni, probabilmente ha già capito che non potrà ripercorrere la sfavillantedi suo padrein Formula 1. Iltedesco del team Haas, reduce da una stagione in cui non è riuscito a totalizzare neanche un punto, cerca però di pensare al futuro ed è concreta l’ipotesi di un addio definitivo alla Ferrari Drivers Academy., parla ilSono ormai passati quasi dieci anni dall’incidente diin montagna a Grenoble, tanto banale quanto terribile per le conseguenze, e tante cose sono cambiate da allora. L’ex campioneFerrari, dopo diverso tempo passato in coma indotto, ora vive nella sua casa in ...

