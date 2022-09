Meteo mercoledì: tornano temporali anche violenti e rischio grandine. Ecco dove (Di mercoledì 7 settembre 2022) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. Il vortice che si è approfondito ad ovest del Regno Unito segnerà il passo per qualche giorno, in attesa dalla seconda metà della settimana di mettersi in moto verso est attraversando l’Europa centrale. I fronti ad esso associati raggiungeranno anche l’Italia e lo faranno già dalle prime ore di mercoledì a cominciare dalle nostre regioni settentrionali. Torneranno così piogge e temporali che localmente potranno risultare anche violenti soprattutto nella giornata di giovedì, accompagnati da grandine e improvvisi rinforzi del vento, a causa del contrasto tra l’aria calda preesistente e quella più fresca in arrivo dalle latitudini settentrionali. Meno coinvolte le regioni meridionali, sotto la protezione dell’anticiclone alle latitudini ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 7 settembre 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Il vortice che si è approfondito ad ovest del Regno Unito segnerà il passo per qualche giorno, in attesa dalla seconda metà della settimana di mettersi in moto verso est attraversando l’Europa centrale. I fronti ad esso associati raggiungerannol’Italia e lo faranno già dalle prime ore dia cominciare dalle nostre regioni settentrionali. Torneranno così piogge eche localmente potranno risultaresoprattutto nella giornata di giovedì, accompagnati dae improvvisi rinforzi del vento, a causa del contrasto tra l’aria calda preesistente e quella più fresca in arrivo dalle latitudini settentrionali. Meno coinvolte le regioni meridionali, sotto la protezione dell’anticiclone alle latitudini ...

