Meteo campania | oggi occhio a Napoli e Salerno!

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Carissimi amici di :, ecco l'appuntamento quotidiano con il! Quali saranno le vicende metereologiche dia - e non solo a -e Salerno? Vediamolo insieme!Ilperdice che ci saranno poche nuvole, l'umidità è del 55%, la temperatura media è di 28.11°C, la temperatura minima è di 23.44°C e la temperatura massima è di 28.52°C. Il vento soffierà a una velocità di 3.49 km/h ed il cielo sarà coperto al 12%. You can do today according to this weather:The weather for Naples says that there will be few clouds, humidity is 55%, the average temperature is 28.11 degrees Celsius, the minimum temperature is 23.44 degrees Celsius and the maximum temperature is 28.52 degrees Celsius. The wind will blow at a speed of 3.49 km / h and the sky will be covered at ...