Meta potrebbe presentare l'11 ottobre il nuovo visore per il Metaverso (Di mercoledì 7 settembre 2022) AGI - Meta terrà la sua conferenza annuale sulla realtà virtuale, Connect, l?11 ottobre. Ad annunciarlo il CEO Mark Zuckerberg in un post su Facebook dove il Ceo indossa un nuovo visore: probabilmente il Project Cambria, l'atteso device per la per realtà mista. Zuckerberg aveva già parlato, nel corso di un podcast, del nuovo visore, con una potenza di calcolo tale da catturare il mondo reale con telecamere esterne e visualizzarlo all'interno del visore in tempo reale e a colori. Il device, che probabilmente costerà 800 dollari o anche di più, sarà più costoso e potente dell'attuale Meta Quest 2. Il nuovo visore e il modo in cui verrà accolto saranno un test chiave degli sforzi di Zuckerberg per orientare ... Leggi su agi (Di mercoledì 7 settembre 2022) AGI -terrà la sua conferenza annuale sulla realtà virtuale, Connect, l?11. Ad annunciarlo il CEO Mark Zuckerberg in un post su Facebook dove il Ceo indossa un: probabilmente il Project Cambria, l'atteso device per la per realtà mista. Zuckerberg aveva già parlato, nel corso di un podcast, del, con una potenza di calcolo tale da catturare il mondo reale con telecamere esterne e visualizzarlo all'interno delin tempo reale e a colori. Il device, che probabilmente costerà 800 dollari o anche di più, sarà più costoso e potente dell'attualeQuest 2. Ile il modo in cui verrà accolto saranno un test chiave degli sforzi di Zuckerberg per orientare ...

