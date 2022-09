Messina, medici e malati attraversano insieme a nuoto lo Stretto contro il Parkinson (Di mercoledì 7 settembre 2022) Trenta persone hanno partecipato alla terza edizione di 'Swim for Parkinson' - Obiettivo: raccogliere fondi per sostenere la ricerca per combattere la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 7 settembre 2022) Trenta persone hanno partecipato alla terza edizione di 'Swim for' - Obiettivo: raccogliere fondi per sostenere la ricerca per combattere la ...

Carmela_oltre : RT @LaCnews24: Swim for Parkinson, in trenta tra pazienti e medici attraversano lo Stretto di Messina a nuoto - loris30999 : @luca6860845651 @BeaLorenzin @matteosalvinimi @pdnetwork Senza il numero chiuso in Italia avremo medici poco prepar… - LaCnews24 : Swim for Parkinson, in trenta tra pazienti e medici attraversano lo Stretto di Messina a nuoto… - messina_oggi : Con l'inizio dei test per accedere ai corsi di laurea in ambito sanitario, tornano le consuete polemiche che ne vor… - Paolinaccio : RT @TgrRaiSicilia: A #Messina “swim for parkinson”, la traversata a nuoto dello Stretto. Una sfida per la raccolta di fondi a favore della… -