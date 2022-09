Mertens in tribuna per Napoli-Liverpool: la maglia che indossa fa impazzire i tifosi! (FOTO) (Di mercoledì 7 settembre 2022) Una delle notizie che ha fatto maggiormente impazzire i tifosi del Napoli in queste ultime ore, è sicuramente il ritorno in città di Dries Mertens. L’attaccante belga ha mantenuto la promessa di ritornare appena possibile e, difatti, insieme a tutta la famiglia ha fatto ritorno nella sua Napoli, come testimoniato dai numerosi scatti postati sui social da Kat, moglie del giocatore. Mertens ha lasciato Napoli dopo nove anni, l’attaccante e la società non hanno trovato l’accordo per un nuovo contratto e, così, le strade si sono divise. Si vociferava che, addirittura, il belga potesse assistere quest’oggi allo stadio alla partita del Napoli contro il Liverpool anche se non vi era alcuna certezza. Tuttavia, ogni dubbio è stato spazzato via, come ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 7 settembre 2022) Una delle notizie che ha fatto maggiormentei tifosi delin queste ultime ore, è sicuramente il ritorno in città di Dries. L’attaccante belga ha mantenuto la promessa di ritornare appena possibile e, difatti, insieme a tutta la famiglia ha fatto ritorno nella sua, come testimoniato dai numerosi scatti postati sui social da Kat, moglie del giocatore.ha lasciatodopo nove anni, l’attaccante e la società non hanno trovato l’accordo per un nuovo contratto e, così, le strade si sono divise. Si vociferava che, addirittura, il belga potesse assistere quest’oggi allo stadio alla partita delcontro ilanche se non vi era alcuna certezza. Tuttavia, ogni dubbio è stato spazzato via, come ...

nathiannetta : RT @GoalItalia: Notte di festa al 'Maradona' In tribuna c'è anche #Mertens E con maglia speciale?? #NapoliLiverpool - GoalItalia : Notte di festa al 'Maradona' In tribuna c'è anche #Mertens E con maglia speciale?? #NapoliLiverpool - f_patrociell : Vedere Mertens e Kat in tribuna è un colpo al ?? #NapoliLiverpool #DriesMertens #katkerkhofs #chiamanondimentica - GGabriele_14 : @sscnapoli Che campione #Mertens. In tribuna a tifare Napoli con maglia d'epoca! - tocuozzo : #Mertens in tribuna da tifoso??. Il calcio ha bisogno di narrazione e la sua è una storia densa di sentimento -