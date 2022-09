Meret: «L’estate è stata piena di voci per me, ma ha ho sempre pensato a fare il meglio. Il lavoro paga» (Di mercoledì 7 settembre 2022) Alex Meret, autore di un paio di interventi strepitosi che hanno garantito il risultato di questa sera del Napoli contro il Liverpool, ha parlato ai microfoni di Sky. «Grande soddisfazione, il lavoro paga. L’estate è stata piena di voci per me ma ho sempre pensato a fare il meglio e questa è una notte magica. Il pubblico ci ha sempre spinti, per tre punti importanti contro una grandissima squadra. Ci eravamo preparati ad attaccare gli spazi che ci avrebbero lasciati e siamo stati bravi, avremmo potuto fare ancora più gol, già alla prossima partita dobbiamo ritrovare questo tipo di prestazione». Gare come questa e quella contro la Lazio cambiano le vostre ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 7 settembre 2022) Alex, autore di un paio di interventi strepitosi che hanno garantito il risultato di questa sera del Napoli contro il Liverpool, ha parlato ai microfoni di Sky. «Grande soddisfazione, ildiper me ma hoile questa è una notte magica. Il pubblico ci haspinti, per tre punti importanti contro una grandissima squadra. Ci eravamo preparati ad attaccare gli spazi che ci avrebbero lasciati e siamo stati bravi, avremmo potutoancora più gol, già alla prossima partita dobbiamo ritrovare questo tipo di prestazione». Gare come questa e quella contro la Lazio cambiano le vostre ...

