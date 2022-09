Mercato, Icardi al Galatasaray: in 30 mila tifosi ad attendere l’argentino (Di mercoledì 7 settembre 2022) Icardi al Galatasaray: in 30 mila tifosi ad attendere l’argentino. Ecco i dettagli C’è grande attesa a Istanbul per l’arrivo dei nuovi acquisti del Galatasaray, su tutti il centravanti Mauro Icardi. In questi minuti si stanno radunando in gran numero i tifosi della squadra giallorossa, già in circa 30.000 in attesa di poter salutare il nuovo numero nove argentino. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 settembre 2022)al: in 30ad. Ecco i dettagli C’è grande attesa a Istanbul per l’arrivo dei nuovi acquisti del, su tutti il centravanti Mauro. In questi minuti si stanno radunando in gran numero idella squadra giallorossa, già in circa 30.000 in attesa di poter salutare il nuovo numero nove argentino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

