(Di mercoledì 7 settembre 2022)potrebbe lasciare illa prossima estate,ntus fiutano il colpo in entrata per la porta A sorpresa,potrebbe lasciare il. Il portiere francese ha un contratto con i londinesi fino al 2025, ma il suo problema non sarebbe la scadenza. Il problema reale sembra essere di natura economica, con L'articolo

DailyNews 24

Calciomercato,il rinnovo: allarme Juve e Milan Edouard©LaPresseStiamo parlando di Edouardche, secondo quanto riportato dal media londinese, avrebbe rifiutato la prima ......Guardiola con Zinchenko per Walker e Gundogan per De Bruyne 26' dolore forte per Walker che...il secondo palo e sul contro cross difesa ancora sul fondo 45' traversone dalla sinistra di... Mendy rifiuta il rinnovo con il Chelsea, Milan e Juve sulle sue tracce Il Chelsea cambia allenatore dopo l'esonero di Tuchel. Ma potrebbero esserci novità anche nel gruppo squadra: Juventus e Milan in pericolo ...Calciomercato Juventus: una big di Premier League avrebbe messo gli occhi sul portiere bianconero Szczesny Come riportato dall’Evening Standard, Wojciech Szczesny potrebbe cambiare maglia nei prossimi ...