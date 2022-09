Meloni ride | Letta piange | il sondaggio di Vespa manda a picco la sinistra

tersasenzae : RT @PSchioppa: @GiorgiaMeloni @FratellidItalia ride, colei che votò il #Porcellum #INCOMPETENTE_come_una_MELONI - censore_ : RT @censore_: Se l'italia fosse un paese serio questa macchietta napoletana, al massimo, avrebbe fatto l'usciere a palazzo chigi, invece pe… - nuvolar97330681 : RT @censore_: Se l'italia fosse un paese serio questa macchietta napoletana, al massimo, avrebbe fatto l'usciere a palazzo chigi, invece pe… - lia_meloni : @diMartedi Cosa ca@@o ride @MarcelloSorgi mentre Conte sta rispondendo? - MasterAb88 : Ma organizzano talk pro-contro Meloni? Che imbarazzo a #Dimartedi Intanto lei se la ride e vola… -

Tech Princess

. "Se gli devo trovare un difetto dico che è troppo abbronzato". Con Siani farete ancora coppia ... "Giorgiami fa molta paura, non amo e non condivido il suo tipo di politica. La ...Siper non piangere alla notiziola, registrata a margine dai media, che il partito già dato per ... 'Bisogna aspettare il nuovo governo', chiedono gli uomini di Giorgia, che evidentemente ... Giorgia Meloni ride di una legge contro l’omofobia La bufala della settimana Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...È tornata in tv e a far parlar di sé, Barbara D'Urso, che, ospite del Festival della Tv, ha lanciato un assist alla Meloni.