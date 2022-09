Meloni: «Per i giovani sogno un futuro di lavoro, non di reddito di cittadinanza» (video) (Di mercoledì 7 settembre 2022) Circondata dalla classe dirigente locale, sulle note prima di A mano a mano di Rino Gaetano e poi dell’Inno nazionale, Giorgia Meloni si è congedata dalla platea del suo comizio all’Aquila salutata da una standing ovation per un discorso tutto centrato sul programma e su una visione precisa per l’Italia: quella in cui si premia il merito e si valorizzano le risorse, straordinarie, che il nostro Paese ha, nonostante anni di incuria. Lo ammette la stessa leader di FdI, che più volte ripete: «È solo buon senso». Eppure questo buon senso è mancato finora e continua a mancare agli avversari, che si stracciano le vesti per ciascuna delle proposte di FdI, dalla famiglia al lavoro, dal fisco all’immigrazione. LEGGI ANCHE DiMartedì, Paolo Mieli smonta il processo a Meloni: «È stata geniale, va riconosciuto» (video) Il ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 7 settembre 2022) Circondata dalla classe dirigente locale, sulle note prima di A mano a mano di Rino Gaetano e poi dell’Inno nazionale, Giorgiasi è congedata dalla platea del suo comizio all’Aquila salutata da una standing ovation per un discorso tutto centrato sul programma e su una visione precisa per l’Italia: quella in cui si premia il merito e si valorizzano le risorse, straordinarie, che il nostro Paese ha, nonostante anni di incuria. Lo ammette la stessa leader di FdI, che più volte ripete: «È solo buon senso». Eppure questo buon senso è mancato finora e continua a mancare agli avversari, che si stracciano le vesti per ciascuna delle proposte di FdI, dalla famiglia al, dal fisco all’immigrazione. LEGGI ANCHE DiMartedì, Paolo Mieli smonta il processo a: «È stata geniale, va riconosciuto» () Il ...

