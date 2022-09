Melegnano | autista di bus si sente male alla guida | il mezzo esce di strada e abbatte due cartelli

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Il 43enne è stato trasportato in ospedale per controlli. Leggermente ferita anche una passeggera. Illesi gli altri viaggiatori a bordo

L', un ventinovenne residente a Bressana Bottarone (Pavia), è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in ambulanza all'ospedale di(Milano), dove gli è stato riscontrato ...L'del tir è rimasto lievemente ferito. A causare la temporanea chiusura dell'austostrada è ... un uomo di 48 anni, che è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di. I Vigili ... MELEGNANO L'autista sta male al volante e il bus si schianta L’autista accusa un malore mentre è alla guida e l’autobus va a schiantarsi. È successo ieri a Melegnano, dove una passeggera è rimasta contusa dopo che il conducente ha perso il controllo del volante ...Vittima di un improvviso malore, perde il controllo dell’autobus, che si schianta contro due cartelli stradali. È successo attorno alle 13.30 in viale della Repubblica ai confini tra Melegnano e la fr ...