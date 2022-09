Medicinali, macchinari, hi tech: la Russia sta messa male e Putin lo ammette (Di mercoledì 7 settembre 2022) Nel discorso al Forum di Vladivostok lo zar ammette che le sanzioni stanno facendo male all'economia russa. Un report interno del Cremlino - citato da Bloomberg - vede un crollo del pil nel 2023 fra l'8,3% e l'11,9% Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 7 settembre 2022) Nel discorso al Forum di Vladivostok lo zarche le sanzioni stanno facendoall'economia russa. Un report interno del Cremlino - citato da Bloomberg - vede un crollo del pil nel 2023 fra l'8,3% e l'11,9%

HuffPostItalia : Medicinali, macchinari, hi tech: la Russia sta messa male e Putin lo ammette - MaricaGusmitta : RT @HuffPostItalia: Medicinali, macchinari, hi tech: la Russia sta messa male e Putin lo ammette - infoitinterno : Medicinali, macchinari, hi tech: la Russia sta messa male e Putin lo ammette (di M - salfasanop : Sono rmasti solo i putinieri italiani a dire che la sanzioni fanno male solo a noi. #StandWithUkraine? Medicinali… - emchella : RT @HuffPostItalia: Medicinali, macchinari, hi tech: la Russia sta messa male e Putin lo ammette -